M5s:Puddu candidato governatore Sardegna

Adesso è ufficiale: Mario Puddu, ex sindaco di Assemini e coordinatore del M5s in Sardegna, sarà il candidato governatore del Movimento per le elezioni regionali del febbraio 2019. Lo scrive il blog dei Cinquestelle dove sono riportati i risultati delle regionarie celebrate sulla piattaforma Rousseau mercoledì 1 agosto.

Con 981 voti, Puddu ha raccolto il 54% delle preferenze espresse, doppiando il secondo più votato, Luca Piras, che ne ha presi 464. Le altre due candidate, Rita Monagheddu e Anna Sulis, hanno totalizzato rispettivamente 285 e 74 voti.

"È un onore cercare di fare qualcosa per la mia terra - commenta Puddu su Facebook dopo aver appreso il risultato - un onore ancora più grande farlo come rappresentante del MoVimento 5 Stelle. Ne approfitto per ringraziare i tanti che mi hanno dato la loro fiducia ma anche tutti gli altri che hanno esercitato il loro diritto votando gli altri candidati governatore e tutti i candidati consigliere".