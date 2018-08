Cagliari, nuovo stadio sarà smart arena

Materiali e colori che si abbinano bene con città, mare e aree verdi. E servizi che spaziano dall'ospitalità al divertimento e alla ristorazione, permettendo all'impianto di essere utilizzato e vissuto tutto l'anno. È il nuovo stadio del futuro del Cagliari secondo il concept firmato dall'architetto Massimo Roj e presentato da Sportium a fine febbraio. Il club ha scelto di affidare alla società, che comprende un pool di professionisti formato da Progetto Cmr, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, l'incarico per la modifica del progetto preliminare del nuovo stadio, per portare la capienza complessiva a 25.200 spettatori. La revisione includerà la possibilità di estendere a 30.000 il numero di posti disponibili qualora l'Italia dovesse ospitare gli Europei del 2028 e Cagliari fosse designata tra le sedi.

Obiettivo? "Dare vita ad una vera e propria smart arena, perfettamente integrata nell'ambiente esterno - spiegano i progettisti - Il progetto si caratterizza per il forte legame con il contesto, la flessibilità e la sostenibilità. L'impianto è prima di tutto uno stadio di calcio pensato per i tifosi, studiato per favorire la migliore visione del gioco e per creare un effetto 'muro di tifo' d'impatto. Il calcio non è però l'unico e solo grande protagonista: la nuova struttura includerà anche ampi spazi complementari e multifunzionali". Una svolta dopo tanti anni di attesa. "Con questo progetto - sottolinea Giovanni Giacobone, presidente di Sportium - vogliamo che il nuovo stadio di Cagliari possa diventare l'orgoglio dei tifosi, della città e della squadra, un punto di eccellenza da ammirare ed imitare".