Otto chef e 3 cene con menù sostenibili

Sette chef blasonati, piatti gourmet a base di prodotti simbolo dei territori e, ciliegina sulla torta, una spettacolare vista sull'arcipelago di La Maddalena. Petra Segreta Resort, tra le colline di San Pantaleo, alle spalle della Costa Smeralda, dà il via a Sustainable Gourmet Festival. Tre appuntamenti golosissimi per tre sere d'agosto, il 2, 23 e 30. Occasione giusta per gustare piatti griffati che raccontano i territori nel rispetto per l'ambiente e reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea.

Si alternano in cucina guidati da Luigi Bergeretto, chef e patron de "Il Fuoco Sacro", ristorante del Petra Segreta: Roberto Serra (Su Carduleu, Abbasanta), Luigi Pomata (Pomata, Cagliari), Achille Pinna (Da Achille, Sant'Antioco) Leonildo Contis (Contis, Sanluri), Enrico Bartolini (Bartolini, Milano) e Bobo Cerea (Da Vittorio, dimora associata a Relais & Châteaux, a Brusaporto, Bergamo).

Unico Relais & Châteaux in Sardegna, il Petra Segreta inserisce il Sustainable Gourmet Festival all'interno degli eventi dell'Associazione omonima. Il 2 si parte con Gourmet Night: i cinque chef sardi sono chiamati a valorizzare eccellenze come i fagioli bianchi di Terraseo del Sulcis, il tonno di Carloforte e la manzetta di razza bruno sarda dell'altopiano di Abbasanta. La cena è accompagnata dalla degustazione di vini Capichera, Pala, Santadi, Mora&Memo e Surrau.

Exquisite Fish: cena a 4 mani con Enrico Bartolini il 23 agosto. Lo chef più premiato d'Italia propone con Luigi Bergeretto un menu degustazione a base di pescato 'sostenibile' e locale accompagnato dalle eccellenze di stagione. L'evento si inserisce nell'ambito dell'impegno di Relais & Châteaux nei confronti dell'ambiente, in partnership con Ethic Ocean, organizzazione ambientale per la conservazione delle risorse ittiche e degli ecosistemi marini.

Infine il 30 agosto Tre stelle a chilometro zero con Bobo Cerea e Luigi Bergeretto, per celebrare il territorio e le materie prime dell'orto biologico e della fattoria del resort, interpretate dall'estro di due grandi maestri della cucina.