Due moto contro auto,un morto e 2 feriti

Un morto e due feriti. È il bilancio del terribile incidente stradale che ha visto coinvolte due moto e un'auto avvenuto ieri sera lungo la strada Provinciale 46 all'altezza di Lunamatrona. Ha perso la vita Cesare Sanna, 51 anni di Sanluri, ferito gravemente il fratello Angelo, 62 anni. In ospedale anche il conducente dell'auto, un 89enne.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri i fratelli in sella a due moto da strada stavano percorrendo la Provinciale quando si sono scontrate con la Ford Fiesta guidata dall'anziano. Sbalzati dalle due ruote, Cesare Sanna è morto sul colpo. Il fratello è stato soccorso dai medici del 118, arrivati subito sul posto insieme ai carabinieri. E' stato trasportato in gravi condizioni al Brotzu. In ospedale è stato anche trasferito il conducente della Ford Fiesta rimasto lievemente contuso.