Dinamo, primo impegno il 3 ottobre

Il primo impegno ufficiale della nuova Dinamo Sassari Banco di Sardegna sarà il 3 ottobre alle 20.30 al PalaSerradimigni e sarà già un match decisivo. Sul parquet di via Nenni i biancoblù si giocheranno l'ultimo posto utile per la Europe Cup 2018/2019 nella gara d'andata del turno preliminare, che opporrà la formazione del coach Vincenzo Esposito al Benfica di Lisbona, dove una settimana dopo - il 10 ottobre alle 20.30 al Pavilho Fidelidade - si disputerà il match di ritorno.

In mezzo a questo doppio confronto dal quale dipende il destino europeo della Dinamo, ci sarà il debutto in campionato a Reggio Emilia per una sfida che ormai è considerata una "classica" del basket italiano. La gara che nel 2015 è valsa lo scudetto, è fissata per domenica 7 ottobre. Una settimana dopo la prima in casa contro Varese. Il big match contro Milano sarà alla decima giornata, mentre l'ultima della stagione vedrà Sassari sfidare Cantù.

Il campionato inizierà il 7 ottobre, il girone d'andata terminerà il 13 gennaio e la stagione regolare avrà il suo epilogo il 12 maggio. Poi via ai playoff, le cui date potrebbero variare in base al cammino europeo e italiano dell'Olimpia Milano. Ci saranno due pause riservate alle squadre nazionali e alle qualificazione ai campionati mondiali di Cina 2019: dal 26 novembre al 3 dicembre e dal 18 al 26 febbraio.