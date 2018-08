Banditi rapinano gioielleria a Cagliari

E' di cinquemila euro tra gioielli e denaro il bottino della rapina messa a segno questa mattina all'interno della gioielleria Murru, in via Dante, in pieno centro a Cagliari. I malviventi, due persone con i volti coperti da caschi da motociclista e armati di pistola, sono riusciti ad arraffare numerosi monili esposti sul bancone e a farsi consegnare dal titolare i soldi contenuti nella cassa.

L'azione è stata fulminea, come la fuga dei banditi in sella a uno scooter. Momenti di paura ma anche pronta reazione tra i commerciati della zona e i passanti. Alcune persone che si trovavano all'esterno della gioielleria quando i rapinatori sono entranti in azione, hanno fatto cadere lo scooter dei banditi, nel tentativo di rallentarne la fuga. Altri li hanno visti uscire e hanno subito chiamato il 113.

Di sicuro il 'colpo' e il successivo intervento delle forze dell'ordine ha movimentato la mattinata in via Dante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della Mobile. Sono stati prelevati i filmati delle telecamere della gioielleria e degli altri negozi vicini che potrebbero aver ripreso particolari utili alle indagini. Già ascoltati anche i numerosi testimoni.