Abbanoa: si rompe condotta a Cagliari

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro da ieri pomeriggio in via dei Giudicati a Cagliari per riparare due guasti verificati in una condotta in fibrocemento del diametro di 150 millimetri. Il primo intervento è stato completato ieri notte, ma nelle prime ore della mattina è stata riscontrata una seconda rottura in un tratto differente: i lavori di riparazione sono stati immediatamente avviati e saranno conclusi in serata. I tecnici del Gestore hanno proceduto anche all'isolamento del tratto di rete interessato, circa 50 metri, limitando il numero di utenze interessate dalla temporanea interruzione dell'erogazione. I lavori di riparazione riguarderanno la sostituzione integrale di un tratto di tubatura.