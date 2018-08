Arru assente, opposizione occupa banchi

Sospesi i lavori del Consiglio regionale. I gruppi di opposizione hanno infatti occupato i banchi riservati alla Giunta per protestare contro l'assenza in Aula dell'assessore alla Sanità Luigi Arru, di cui la minoranza chiede "l'immediata rimozione". Questa mattina l'Assemblea avrebbe dovuto discutere proprio della mozione con la richiesta di dimissione di Arru, ma l'assessore, finora, non si è presentato in Consiglio. All'ordine del giorno ci sono altre due mozioni presentate sempre dalla minoranza e tutte legati ai temi della sanità: si tratta dei rilievi sull'attuazione della nuova rete ospedaliera e della gestione dei pazienti diabetici.

ARRU IN AULA DOMANI, STOP A OCCUPAZIONE - L'assessore Luigi Arru sarà in Aula domani pomeriggio alle 16 per la discussione delle mozioni sulla sanità. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e l'annuncio ha fatto cessare l'occupazione dei banchi della Giunta da parte degli esponenti dell'opposizione. In una conferenza stampa convocata dalla minoranza per spiegare le ragioni della protesta in Aula, la capogruppo di Fi, Alessandra Zedda, ha chiarito: "Non vedendo l'assessore abbiamo deciso l'occupazione, così da convincerlo ad arrivare urgentemente, anche perchè l'intenzione sembrava quella di discutere delle nostre mozioni a settembre.

All'ordine del giorno - ha ricordato la capogruppo - c'erano due mozioni che contemplano le discrasie e il momento terribile che vive la sanità in Sardegna". Una in particolare, con la prima firma di Marco Tedde (Fi), chiede la rimozione di Arru dalla carica di assessore. "L'aula consiliare va rispettata", ha ribadito il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu, motivando la protesta.