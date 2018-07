Birreria bavarese in aeroporto Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Crescono i voli internazionali.

E, anche per questo mercato, apre all'aeroporto di Cagliari una birreria ristorante bavarese. Una novità che rientra in un più generale restyling che comprende il bar caffetteria e lo spazio enogastronomico.

Chef express (Gruppo Cremonini) e Sogaer hanno presentato questa mattina i nuovi spazi all'interno dell'area imbarchi del terminal. "Assistiamo a un miglioramento del nostro aeroporto - ha detto Alberto Scanu, Ad della società di gestione dello scalo - un'area al servizio del territorio, sempre più accogliente e bello".

La direzione commerciale di Sogaer ha sottolineato il nesso tra nuovo spazio bavarese e caratura sempre più internazionale dell'aeroporto. Anche se - è stato sottolineato - sono sempre bene in vista anche i prodotti tipici sardi. "Poter offrire ai passeggeri una gamma di servizi sempre più ampia e di livello è per noi un obiettivo primario - ha sottolineato Scanu - negli ultimi anni, che ci hanno visto crescere costantemente, abbiamo puntato molto anche sullo sviluppo del settore retail, di cui la ristorazione è parte fondamentale".

Presenti all'inaugurazione anche i vertici di Chef Express, il sindaco di Elmas Antonio Ena e l'assessora al Turismo del Comune Marzia Cilloccu. (ANSA).