M5S: coordinatore sardo, Mura espulso

Il parlamentare-velista Andrea Mura, al centro delle polemiche per le sue numerose assenze alla Camera, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Lo ho annunciato su Facebook il coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu. "Chi non segue le regole va a casa! - scrive Puddu - Andrea Mura era stato candidato per fare il Parlamentare della Repubblica italiana col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento".

Mario Puddu, ex sindaco di Assemini (Cagliari) e candidato in pectore del M5S per le prossime regionali in Sardegna, rincara la dose: "Con altre forze politiche si possono fare intere carriere politiche non andando in Parlamento, ma non col Movimento 5 Stelle. Da noi resta solo chi segue le regole. Per chi vuole solo una poltrona non c'è spazio. Mura era stato candidato per fare il parlamentare col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise". Andrea Mura, velista di fama internazionale (è stato il primo italiano a vincere la storica regata in solitario Route du Rhum), ieri in un'intervista all'ANSA si era difeso contestando le percentuali di assenza in Aula e alcune dichiarazioni apparse sulla stampa (ma La Nuova Sardegna ha confermato l'intervista fatta nei giorni scorsi, ndr).

"A fronte di una tempesta mediatica violentissima il Movimento mi ha ingiustamente abbandonato", aveva detto. Oggi è arrivata l'espulsione.