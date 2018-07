Cagliari-Cremonese 1-0 in amichevole

Un gol di Sau in pieno recupero e il Cagliari vince per uno a zero contro la Cremonese a Cles l'ultima amichevole del ritiro in Trentino. Lombardi ben sistemati in campo, rossoblù ancora imballati: la squadra di Maran è ancora alla ricerca della migliore condizione. Una partita nel complesso equilibrata anche se le migliori occasioni le hanno avute proprio i sardi. Opportunità sventate dai portieri Ravaglia e Volpe, ma anche dal palo sulla conclusione di Dessena. Ritmi lenti anche per il gran caldo che ha indotto l'arbitro a concedere un time-out alla mezz'ora del primo tempo.

Il gol partita al 93': assist di Barella e Sau sfrutta al meglio un rimpallo sull'uscita di Volpe.