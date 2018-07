Incidente a Quartu, 16enne gravissimo

Cinque auto coinvolte, sei feriti di cui due in condizioni critiche, uno di questi di soli 16 anni. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba lungo la Statale 554 all'altezza di via Marconi a Quartu.

Coinvolte una Panda, i cui occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, una Peugeot 206, una Lancia Y, un Taxi Mercedes e una Citroen Berlingo. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Da quanto si apprende Panda e Mercedes si sono scontrate all'incrocio e il taxi è poi finito nella corsia opposta, contro le altre vetture ferme al semaforo.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco, della Polstrada e dei carabinieri. I pompieri hanno estratto i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle vetture, consegnandoli ai medici del 118.

Il 16enne è stato trasportato al Policlinico, le sue condizioni sono disperate. L'altro ferito grave è invece ricoverato al Brotzu.

Gli altri quattro sono stati trasportati al Mirino e al Santissima Trinità, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Per tutta la mattinata la la polizia stradale ha lavorato per ricostruire la dinamica dell'incidente.