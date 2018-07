Mercato auto usate in aumento, + 8,2%

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Mercato delle auto usate in Sardegna in crescita. Dopo aver archiviato il 2017 con un +4%, si registra un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel primo semestre di quest'anno del 8,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato nella regione è pari a 11.045 euro - un dato inferiore alla media nazionale - mentre l'età media delle auto in vendita è di 8,1 anni.

Cosa ricercano gli acquirenti in Sardegna? Al primo posto c'è sempre il diesel, ma aumenta sensibilmente l'attenzione per le auto "green" usate ibride ed elettriche (+86% delle richieste), seppur rappresentino ancora una quota limitata. Questo il quadro che emerge dall'Osservatorio di AutoScout24, portale di annunci auto e moto sul mercato delle auto usate in Sardegna nel I semestre 2018.

Secondo l'elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nei primi sei mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2017, i passaggi di proprietà in Sardegna sono infatti cresciuti del +8,2%, raggiungendo 45.498 atti. Un dato che posiziona la regione all'11 posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 323,9 passaggi netti ogni 10.000 abitanti passa all'ottavo posto.

Nel primo semestre 2018 il prezzo medio di vendita si attesta a circa 11.045 euro, un dato inferiore alla media nazionale pari a 12.210 euro. Per acquistare una vettura, tra le province "più care" troviamo ai primi posti Città Metropolitana di Cagliari con un prezzo medio di 12.520 euro, e Oristano con 12.510 euro .

Seguono Sud Sardegna con 10.915 euro, Sassari con 10.470 euro e, la più "economica" Nuoro con 8.800 euro.

L'età media delle vetture sul mercato è di di 8,1 anni, un dato superiore rispetto alla media nazionale (7,5 anni) e quindi un segno evidente che sono tanti i consumatori che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per "sfizio" e voglia di cambiare. (ANSA).