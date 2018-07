Air Italy: tavolo al Mise il 3 agosto

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il 3 agosto prossimo a Roma il tavolo di crisi ex Meridiana. La lettera di invito è indirizzata al presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, al ministero dei Trasporti, alla direzione aziendale di Air Italy e ai rappresentanti dei lavoratori della compagnia aerea. Per la Regione il 'nodo' da sciogliere riguarda la decisione assunta dalla società di trasferire da Olbia a Milano Malpensa 51 dipendenti. "Abbiamo appreso con soddisfazione della convocazione del tavolo, sede istituzionale deputata a trattare con l'azienda e ad affrontare tutte le tematiche relative alla tutela dei lavoratori e alle ricadute sullo sviluppo del territorio - sottolinea l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu - Riteniamo a questo punto ancor più urgente e necessario anche un faccia a faccia diretto con gli azionisti al fine di comprendere le loro reali intenzioni sul radicamento e sulla crescita della compagnia in Sardegna".