Turismo: Regione-Unioncamere per rete

(ANSA) - ORISTANO, 23 LUG - Puntare sul turismo facendo rete.

È l'obiettivo dell'accordo siglato tra la Camera di Commercio di Oristano, Unioncamere e assessorato regionale del Turismo nell'ambito del progetto "Destinazione Sardegna", per sostenere e migliorare le iniziative indirizzate al settore turistico. In questa ottica martedì 24 luglio, alle 9, nella sede della Cciaa di Oristano in via Carducci, si terrà il seminario "Creare un'offerta turistica integrata: l'importanza di fare rete".

Diversi i temi che saranno trattati: dallo sviluppo di itinerari tematici nel territorio ai processi di cooperazione tra le imprese fino alla realizzazione di un'offerta integrata che favorisca il turismo enogastronomico, le produzioni tipiche di qualità legate all'ambiente, alla cultura e alla storia locale.

Il seminario si apre con i saluti del presidente della Camera di Commercio di Oristano Ferdinando Salvatore Faedda. Il primo intervento è affidato a Giuseppina Scorrano, responsabile promozione turistica del Centro Servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari, che parlerà dell'offerta turistica tradizionale e delle esigenze del turismo crocieristico. Spazio poi al progetto "Itinera - L'importanza della rete per un'offerta turistica integrata" con l'ingegner Gianfranco Fancello, docente di valutazione dei progetti di Trasporto dell'Università di Cagliari. Infine Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità Portuale del Mare di Sardegna, farà il punto sullo sviluppo del crocierismo nell'Isola. (ANSA).