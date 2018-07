Giovane ferito da elica di un gommone

Un 27enne di Donori è stato ricoverato ieri sera all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate dalla caduta da un gommone mentre si trovava al largo di Castiadas.

Le sue condizioni non sono gravi: il giovane ha riportato un taglio al polpaccio e abrasioni in diverse parti del corpo. Il giovane sarebbe stato ferito dall'elica del natante, preso a noleggio insieme ad altri quattro amici.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. I cinque hanno noleggiato il gommone e si sono allontanati in mare.

Arrivati a Castiadas, all'altezza di Villa Del Re è avvenuto l'incidente. Il 27enne, per ragioni ancora non chiarite, è caduto dal gommone, urtando a quanto pare anche l'elica. Gli amici lo hanno subito soccorso e trasportato a riva. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale e gli uomini e i mezzi della Capitaneria di porto del distaccamento di Villasimius.

Il gommone è stato sequestrato. Ieri sera gli amici del ferito sono stati sentiti dal personale della Guardia costiera che sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la vicenda.