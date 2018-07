Per Mattarella ferie a La Maddalena

L'arcipelago della Maddalena torna "presidenziale": dopo Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano anche l'attuale inquilino del Colle passerà le ferie in Sardegna. Sergio Mattarella spenderà circa dieci giorni alla Maddalena probabilmente in una struttura militare.

Una scelta determinata dall'esigenza di disturbare il meno possibile con la sua presenza trovando una soluzione che non sia troppo invasiva della quiete del luogo. Quasi sicuramente verrà scelta la palazzina dell'Ammiraglio, dove già soggiornò, Carlo Azeglio Ciampi. Anche l'anno scorso il presidente usufruì di una struttura militare nel corso delle sue vacanze in Alto Adige: a Dobbiaco venne ospitato a Villa Irma, la foresteria di una struttura dell'Aeronautica militare.

Il presidente dovrebbe arrivare alla Maddalena il 10 agosto e potrebbe rimanerci almeno una settimana. E' la prima volta che l'attuale capo dello Stato sceglie la Sardegna per il suo riposo estivo.