Regione assume 320 persone in 3 anni

Più spazi per dirigenti giovani con capacità manageriale di gestire gruppi, opportunità di crescita professionale per funzionari e istruttori, valorizzazione delle nuove competenze richieste che riguardano soprattutto i nuovi sistemi digitali: sono gli aspetti che caratterizzano il Piano triennale del fabbisogno 2018-2020 presentato oggi dall'assessore regionale al Personale, Filippo Spanu. "Con questo passaggio - sottolinea - completiamo l'impegno assunto all'inizio del mio mandato, e cioè definire il quadro della contrattazione e avviare le operazioni relative al reclutamento". La pubblica amministrazione cambia volto, insomma, grazie a "un'operazione molto importante", spiega Spanu, che mette in campo 16,7 milioni di euro per far fronte a un totale di 320 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Di queste, 35 per posti da dirigente (8 attraverso la mobilità, 20 con i concorsi pubblici, 7 con concorsi per dirigenti del Corpo Forestale) e 285 tra funzionari (151), istruttori (94) e assistenti (40).

Oltre a questi saranno disponibili 23 posti per dirigenti a tempo determinato che andranno a ricoprire ruoli attualmente scoperti, come per esempio il servizio di accreditamento delle strutture pubbliche in sanità. Tra gli elementi di novità del piano, Spanu indica il corso-concorso, "il primo nella storia della Regione, che migliora sensibilmente la qualità nella selezione e scelta dei futuri dirigenti". In che modo? Mettendo alla prova i potenziali dirigenti attraverso un corso di sei mesi utile ai fini della scrematura finale. Il piano, precisa l'assessore, punta a risolvere anche la questione che riguarda l'inquadramento dei dipendenti ex Esaf, oggi in Abbanoa, e che chiedono di ritornare nel sistema Regione. Sono 185 in tutto, e circa 40 avranno una risposta positiva. Quanto ai tempi, "entro ottobre - annuncia Spanu - lanciamo il corso-concorso, entro novembre il concorso per funzionari e istriuttori". I 320 a tempo indeterminato e i 23 dirigenti a tempo determinato andranno ad aggiungersi alle 104 assunzioni (100 funzionari e 4 dirigenti) per le quali la procedura si è già conclusa. (ANSA).