Casa: crescono prezzi vendita, +2,3%

(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Sembra in buona salute il mercato immobiliare della Sardegna, tanto che i prezzi del mattone, sia in locazione sia in vendita risultano in deciso aumento. Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale in regione, nel primo semestre 2018 i canoni d'affitto sono cresciuti del 7,4% mentre sono saliti del 2,3% i prezzi richiesti per gli immobili in vendita.

Sul fronte compravendite le uniche due città capoluogo con valori ancora in sofferenza sono Cagliari e Nuoro, dove nei primi sei mesi dell'anno i costi del mattone hanno perso rispettivamente il 2,3% e il 2,1%. Praticamente stabili rispetto a dicembre i valori delle abitazioni a Sassari (+0,2%) e in netta ripresa quelli registrati a Oristano, dove nel semestre l'oscillazione ha raggiunto il +3,9% che sale addirittura al +7% su base annuale.

Nonostante la variazione negativa, è sempre Cagliari la città in cui è necessario il maggior investimento per comprare casa, con prezzi medi al metro quadro che superano i 2.000 euro.

Sono, invece, sotto la soglia dei 1.500 euro/mq i costi nelle altre tre città sarde: a Oristano si spendono mediamente 1.453 euro/mq, a Nuoro 1.283 e a Sassari 1.262.

Per quanto riguarda le locazioni, sono in netta ripresa ma non a Nuoro, dove, per affittare un'abitazione, a giugno 2018, i costi risultano calati del 6,6% rispetto a sei mesi prima.

Sono positive le oscillazioni delle altre città, compresa Cagliari, in ripresa seppur di poco (+ 0,5%) per quanto riguarda questo settore. A Sassari si è rilevato un picco del 5,8% in sei mesi, mentre a Oristano i canoni sono aumentati del 4,8% nel semestre considerato. (ANSA).