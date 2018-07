Vela: 52 Super series,Azzurra ci riprova

(ANSA) - CASCAIS (PORTOGALLO), 16 LUG - Azzurra, barca-simbolo dello Yacht club Costa Smeralda, si presenta alla 3/a tappa della 52 Super series di vela con un solo obiettivo: risalire posizioni in classifica. Dopo due giorni di allenamento con vento insolitamente leggero per la costa atlantica del Portogallo e una 'practice-race' con vento fresco, Azzurra e il proprio equipaggio (da domani a sabato) sono pronti per il Rolex Tp52 World Championship. La flotta è formata da nove barche, escluse Gladiator e Paprec, rispetto alle due tappe in Adriatico. Al comando della classifica generale provvisoria si trova Quantum, tallonato da due team a pari punti: Platoon e Sled. Il primo è il campione del mondo in carica e vicecampione della 52 Super series, mentre Sled appare in netta crescita da quando sono saliti in pozzetto il tattico Ray Davies e lo stratega Adam Beashel. Quarto posto per Luna Rossa, recente vincitrice della Zadar Royal cup. Per Azzurra un inizio di stagione con luci e ombre, in Portogallo va a caccia del riscatto