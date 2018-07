Cagliari, Viaggio nelle città invisibili

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - "Il teatro fuori dai teatri" con spettacoli e performance, ma anche mostre e installazioni a cielo aperto a Cagliari. Sarà inaugurato con un "Viaggio nelle città invisibili" sulle tracce del celebre romanzo di Italo Calvino l'11/o Festival Giardini Aperti organizzato da Abaco Teatro e AbaMas al Parco Siro Vannelli e al Parco di San Michele, tra luglio e settembre. In programma anche l'omonimo concorso per pezzi brevi o frammenti teatrali che sposa "Arte&Natura".

Si parte sabato 21 e domenica 22 luglio alle 21.15 con la pièce ideata e diretta dall'attore e regista Karim Galici, in scena al Castello di San Michele per CagliariPaesaggio2018.

"Un'occasione da non perdere - ha commentato l'assessore comunale alla Cultura, Paolo Frau - per valorizzare al meglio il fascino e gli scenari che la città sa offrire a cittadini, visitatori e turisti, nello spirito di CagliariPaesaggio".

Giardini Aperti 2018 ospita compagnie sarde e d'oltre mare, tra "Storie di Fiume" e "Il muro incinto" dalle "Memorie di Orani" di Costantino Nivola, il visionario "Passo dopo Passo" del Theatre en Vol sul tema delle moderne migrazioni e l'anteprima di "Como no nos conocimos" de La Turba Brutal di Granada tra sogno e realtà.

Dopo il "Viaggio nelle città invisibili", che proseguirà idealmente a Esterzili con un nuovo progetto pensato per il villaggio nuragico di Monte Santa Vittoria, per altre sei domeniche il Festival abiterà i parchi cittadini. In calendario anche spettacoli per bambini. Fantasia in scena con "Baracca e Burattori" di Tragodia ispirato a Cappuccetto Rosso, "Ho la testa fra le favole" con Cristiana Cocco e "Cheroché" di S'Arza Teatro, ma anche giochi di magia e clownerie con "Per ridere un po'".

Per i più grandi ironia al femminile con "Frammenti Rosa" di Monica Corimbi e "La Cagliari degli anni '60" raccontata dallo scrittore Nino Nonnis. Nel Teatro in Pietra del Parco di San Michele anche le semifinali e la finale del Concorso Giardini Aperti 2018, per scoprire nuovi talenti e portarli "alla luce del sole". (ANSA).