Golf: Challenge Tour, vittoria Soderberg

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sebastian Soderberg vince in volata l'Italian Challenge Open presented by Cashback World e conquista il secondo titolo in carriera sul Challenge Tour. A Pula (Cagliari), sul green del GC Is Molas, lo svedese con 267 (64 67 71 65, -17) ha superato la concorrenza del norvegese Eirlk Tage Johansen (2/o con 268, -16) e dello spagnolo Emilio Cuartero Blanco (3/o con 269, -15). Medaglia di legno per i britannici Jack Singh Brar e Jack Senior, oltre che per l'irlandese Ruaidhri McGee (tutti 4/i con 270, -14). Grande incertezza e successo al fotofinish per Soderberg, 28enne di Eksjo. Che rimedia così la seconda gioia in carriera dopo quella ottenuta nel 2016 al Barclays Kenya Open. Niente da fare per gli azzurri, con Francesco Laporta (278, -6) e Filippo Bergamaschi (279, -5) rispettivamente 45/o e 48/o.