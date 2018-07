Duplice tentato omicidio a Orune

Sono Giampietro Chessa, 75 anni, e il figlio Ignazio, di 48, i due allevatori scampati all'agguato di questa mattina all'alba nelle campagne di Orune. Una famiglia già segnata dal sangue: Chessa infatti è il padre di Nicola e Serafino, 31 e 34 anni, uccisi il 5 febbraio del 2007 in una stradina di penetrazione agraria alla periferia di Nule (Sassari) mentre rientravano dall'ovile. Sul posto stanno lavorando i carabinieri della stazione di Orune, della compagnia di Bitti e del comando provinciale di Nuoro.

AUTO CRIVELLATA DI COLPI - Una raffica di fucilate ha crivellato di colpi, questa mattina all'alba, il fuoristrada su cui viaggiavano Giampietro Chessa, di 78 anni, e il figlio Ignazio, di 48, nelle campagne tra Orune e Nule. I due, rimasti miracolosamente illesi, sono riusciti a scappare sullo stesso veicolo e a trovare riparo nell'ovile di un parente. Da lì hanno dato l'allarme.

Giampietro e Ignazio Chessa sono stati poi portati nella caserma dei carabinieri di Orune per essere interrogati, mentre i colleghi del Comando provinciale di Nuoro hanno raggiunto il luogo dell'agguato per un sopralluogo. Sul duplice tentato omicidio c'è l'ombra della faida che nel 2007 aveva provocato due vittime nella famiglia Chessa: i figli di Giampietro, Nicola e Serafino, erano stati freddati in una stradina di penetrazione agraria nelle campagne di Nule mentre rientravano dall'ovile. Ed è proprio tra le maglie di questa faida, che da oltre 50 anni tiene sotto scacco il paese, che gli investigatori dell'Arma stanno indagando.

DON CHESSA, FAMIGLIA VITTIMA DI STATO PATRIGNO - "Da 50 anni la famiglia Chessa è vittima di uno Stato patrigno e una 'zustiscia' (giustizia, ndr) matrigna". La denuncia arriva da don Giovanni Maria Chessa, parroco della cattedrale di Nuoro, cugino e zio di Giampietro e Ignazio Chessa, i due allevatori scampati all'alba ad un agguato nelle campagne di Orune. Una famiglia piegata dal dolore quella dei Chessa: don Giovanni Maria, a sua volta, ha perso quattro fratelli nella faida che da mezzo secolo insanguina il paese.