Latte Arborea racconta la Sardegna

Latte Arborea arriva su Instragram con una iniziativa per raccontare una Sardegna semisconosciuta. Come? Attraverso storyteller, raccontatori di storie, sardi. Non volti noti a tutti o illustri testimonial, ma un barista, un architetto, una guida turistica, un ciclista amatoriale e un insegnante. Nei loro percorsi in sella a una bicicletta gialla, andranno alla scoperta del territorio fuori dagli itinerari più conosciuti. Attraverso immagini, video e racconti che verranno pubblicati sul profilo Instagram ufficiale di Latte Arborea, saranno coautori di un racconto alla riscoperta degli angoli più nascosti dell'Isola e dei suoi abitanti.

"Abbiamo scelto di raccontare su Instagram la Sardegna sconosciuta e autentica, quella che non si trova sulle guide turistiche, nei magazine o nei blog - spiega Stefano Reali, responsabile marketing di Latte Arborea - perché vogliamo essere sempre di più ambasciatori del nostro territorio in Italia e nel mondo. La nostra azienda ha radici molto profonde in quest'isola: dietro i nostri prodotti e le nostre materie prime c'è l'intera Sardegna, i suoi territori, le sue tradizioni e la sua autenticità".

I reporter sono stati scelti a giugno dopo una competizione artistica sui social e rivolta agli abitanti della Sardegna, invitati a condividere su Instagram e Facebook i propri scatti migliori, utilizzando l'hashtag #ArboreaStories. Per i suoi storyteller Latte Arborea ha predisposto, inoltre, un manuale di viaggio con tutti i consigli utili per affrontare l'avventura alla scoperta dell'isola, un vademecum con informazioni e suggerimenti su cosa fotografare, riprendere, come e perché, seguendo un approccio da viaggiatore e non da turista.