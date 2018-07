Gianna Nannini e Sinclair a Golfo Aranci

(ANSA) - OLBIA, 10 LUG - I pezzi pregiati sono Gianna Nannini e Bob Sinclar, in concerto rispettivamente il 18 luglio e il 15 agosto, ma nell'estate di Golfo Aranci ce n'è per tutti i gusti.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino vara ufficialmente "Golfo Aranci mon amour 2018", il cartellone degli appuntamenti estivi allestito per andare incontro alle esigenze più disparate di residenti e turisti.

Musica, grandi concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, intrattenimento, street food, mercatino serale e altro ancora tra il lungomare, le piazze e le stradine del centro abitato.

"Continuiamo a investire in grandi eventi e in spettacoli di qualità, cercando di soddisfare tutti i palati - spiega Fasolino -. Questa programmazione raccoglie l'apprezzamento di un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo sul piano anagrafico.

Confermate le manifestazioni più longeve e attese, cui si aggiungono nuovi eventi, in grado di catalizzare l'interesse degli abitanti di Golfo Aranci e dei suoi ospiti, ma anche di molti dei vacanzieri che quest'estate hanno scelto la Sardegna".

"Siamo felici di essere riusciti anche quest'anno ad allestire un calendario di eventi che da luglio a settembre animerà il paese e avrà per protagonisti artisti locali, nazionali e internazionali", commenta ancora Fasolino. "Via dunque a sagre, feste, mostre, sfilate e fiere e agli appuntamenti con jazz, danza, cucina sarda e cucina internazionale".

Dal 30 agosto al 2 settembre sul lungomare c'è Boat Market Show, la fiera nautica con oltre 40 espositori in rappresentanza dell'intera filiera nautica isolana. (ANSA).