Turismo: cinesi pronti ad investire

(ANSA) - CAGLIARI, 6 LUG - Un flusso di crociera che farà tappa in Sardegna e poi infrastrutture turistiche: sono le proposte messe sul piatto da Only Italia per conto di Golden China Fund, il fondo d'investimento governativo cinese interessato ad aprire una connessione d'affari con l'Isola. Oggi - dopo un incontro con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda - una delegazione formata dagli ad di Only Italia e del fondo, Irene Pivetti e Chaney Cheng, è stata ricevuta a Villa Devoto dal presidente della Regione Francesco Pigliaru. Sabato la delegazione si sposterà a Porto San Paolo e Golfo Aranci: il tour si chiuderà il 9 alla Maddalena. "E' la seconda volta che visitiamo la Sardegna - ha detto Pivetti - abbiamo proposto di allungare fino all'Isola la rotta di una delle tante crociere che partono dalla Cina". Nel giro precedente "siamo stati in vari comuni della Gallura, oggi siamo a Cagliari per conoscere meglio la realtà del porto e della città, ma anche per sondare l'impegno del governo regionale".

Cosa cercano gli investitori cinesi? Sicuramente "la qualità della vita, la dieta mediterranea come fattore di benessere, lo sport all'aria aperta, questa è la connotazione che si vorrebbe dare a questo tipo di flusso turistico".

Dopo questa visita, ha aggiunto, "vorremmo mettere un punto, ponderare i molti dati raccolti e declinare il tutto in un vero masterplan e in una timeline perché questo è un progetto istituzionale che vuole durare e ci auguriamo che sia da traino ad altri che abbiano voglia di investire".

Per l'avvocato Chen, "la Sardegna è un paradiso ed è l'unico posto in Europa in cui al momento pensiamo di investire". Il governatore Pigliaru ha ricordato che "i cinesi sono la componente principale della crescita del turismo nel mondo, per prima cosa visitano Roma, Firenze e Venezia, a noi interessa il secondo giro che seleziona un turismo interessato alla cultura, al paesaggio e al silenzio. Ci interessa - ha aggiunto - accelerare questa connessione della Sardegna alla Cina in modo il più possibile diretto. E' anche importante il fatto che il fondo sia interessato a infrastrutture turistiche, da quelle portuali a quelle alberghiere".(ANSA).