Pd,assemblea con incognita numero legale

Il Pd si prepara a un nuovo confronto interno, dopo le dimissioni del segretario Giuseppe Luigi Cucca. Nonostante appuntamenti ravvicinati e già presi da alcuni esponenti, lunedì 9, all'hotel Su Baione di Abbasanta, l'area dei popolari-riformisti e quella dei renziani proveranno a risolvere l'impasse del segretario avanzando la candidatura dell'ex deputato sulcitano Emanuele Cani.

Ma la quota di delegati che servono per avere il numero legale non è così scontata. Su 110 esponenti dell'attuale maggioranza congressuale ne servono 81 presenti sin dal primo minuto perché l'assemblea, convocata dalla presidente Laura Pulga, possa essere considerata valida. Tra gli assenti il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, impegnato in Corsica per un incontro con il presidente dell'assemblea corsa, Jean Guy Talamoni nell'ambito della Consulta corso-sarda.

Ma anche altri potrebbero non essere presenti, mentre per il governatore Francesco Pigliaru potrebbe essere la prima partecipazione da iscritto al partito. Senza contare che all'interno dei delegati di Cucca si è acceso qualche malumore per lo scatto in avanti su Cani che, se eletto, potrebbe rimanere in carica sino al 2021, cioè sino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del mandato di Cucca.

Non solo. Occorrerà anche capire cosa emergerà domani dall'assemblea nazionale del partito. Dalle prime indiscrezioni sembra che verrà fuori l'indicazione di far andare a congresso straordinario in autunno tutti i territori, regioni comprese, nei quali manca il segretario. Lunedì, quindi, si potrebbe aprire un nuovo terreno di scontro tra l'attuale maggioranza e i soriani che puntano verso il congresso con una candidata: l'attuale consulente del presidente Ganau, Dolores Lai.