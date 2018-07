Turismo: missione cinese in Sardegna

Nuovi turisti dalla Cina. Ma anche infrastrutture che possano rendere più agevoli e attraenti i giorni in Sardegna dei vacanzieri che arrivano dall'Estremo Oriente. Ora c'è una nuova tappa nell'isola di Only Italy, la società con l'ad Irene Pivetti che rappresenta fondi di investimento governativi della Cina. L'arrivo della delegazione è previsto per stanotte. Ma i primi incontro sono in programma domani: di mattina con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, nel pomeriggio con il presidente della Regione Francesco Pigliaru.

Per gli investitori ci saranno, insieme a Irene Pivetti, l'ad del fondo di investimento governativo cinese Eurasia Med Zhongjing Jinyi Investement Fund Management (Beijing) Chaney Cheng, il responsabile tecnico dei progetti Ventura Meloni, Alberto Farci, a capo dei progetti di pianificazione e sviluppo e Giuseppe Luigi Cucca, con funzioni di raccordo con le istituzioni locali. Sabato la delegazione si sposterà a Porto San Paolo e Golfo Aranci: il tour si chiuderà il 9 alla Maddalena.

Rapporti e trattative sono cominciate giusto un anno fa. Tra i soggetti coinvolti anche la World Historic and Cultural Canal Cities Cooperation Organization (WCCO), una Fondazione che rappresenta nel complesso le città dei canali: la sua missione è quella di studiare dei percorsi di intervento per la messa in sicurezza dei territori e la valorizzazione dei tessuti urbani e delle aree percorse dalle acque. Obiettivo generale è quello di valorizzare le potenzialità di aree degradate o ancora poco utilizzare per la realizzazione di quartieri adatti a una clientela cinese. I proponenti citano due interventi a Manchester City e a Mestre.

Niente cubature in più, assicura la delegazione, ma solo opere e strutture che consentano di praticare sport all'aria aperta, come vela ed equitazione, e di mangiare bene. Le condizioni di lancio promozionale ci sono tutte: in vetrina anche l'isola dei centenari tra ambiente ancora integro e longevità. Interventi senza alterare ciò che c'è: i proponenti intendono "rispettare tutte le aree naturali vincolandole ad uno stato di conservazione che escluda qualsiasi intervento che possa modificare la valenza paesaggistica dei luoghi.