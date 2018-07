"Notte colorate" a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 4 LUG - Shopping sino a mezzanotte, tra concerti, spettacoli, mostre, enogastronomia e visite guidate.

Si riaccendono a Cagliari le "Notti colorate", manifestazione con uno schema già collaudato in programma dal 7 luglio, giorno di avvio dei saldi in Sardegna, fino al 9 agosto. "L'evento illuminerà l'estate cagliaritana e le vetrine del Centro commerciale naturale, dal corso Vittorio Emanuele alla via Dante, passando per le numerose aree riqualificate - ha spiegato l'assessora comunale alle Attività produttive Marzia Cilloccu - Quest'anno ci sono nuove adesioni tra gli operatori turistici, i commercianti e le associazioni cittadine, per un programma sempre più variegato e pensato per tutti, grandi e piccoli".

Sei colori per sette appuntamenti: si parte sabato 7 luglio con la Notte Gialla. Stesso colore per la serata seguente, domenica 8. A seguire, i consueti appuntamenti del giovedì sino al 9 agosto: la Notte Azzurra il 12 luglio, quella Verde il 19, la Rossa il 26. Ad agosto poi si passerà al Viola di giovedì 2, mentre la notte di chiusura, il 9, sarà dedicata all'Arancione.

Tante le manifestazioni a margine. Tra le altre: la Mediateca del Mediterraneo ospita la mostra di Antonello Ottonello "Bronzi", sul paesaggio minerario; il Waves Festival all'Exmà, con un cartellone di tutto rispetto dove spiccano Suzanne Vega e Cristina Donà; la mostra "I Santissimi", anche questa ospitata nei locali di via San Lucifero. Per Raffaele Bistrussu, presidente della Commissione Attività produttive e Turismo, "l'Amministrazione comunale sta facendo passi da gigante per dare lustro a tutti i quartieri di Cagliari e al suo centro storico in sinergia con i suoi abitanti e il mondo produttivo".(ANSA).