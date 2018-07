Aerei: Toninelli, al fianco di Regione

Pieno appoggio alla Regione Sardegna nella battaglia in Europa sulla continuità territoriale. Lo assicura, in una intervista alla Nuova Sardegna, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli che promette anche il massimo impegno per rinnovare la rete ferroviaria, lo stop alla metanizzazione e il monitoraggio dei cantieri dell'Anas. Sul fatto che la Sardegna è da oltre un anno impegnata in un braccio di ferro con l'Ue per ottenere il diritto alla mobilità dei sardi e una continuità territoriale aerea che lo garantisca, Toninelli spiega: "Serve un reale rispetto del regolamento 1008 del 2008. Faremo fronte istituzionale nella dialettica con Bruxelles. Non è pensabile che ai sardi non venga garantita una reale continuità territoriale. Non è solo un problema di incomprimibile diritto alla mobilità dei cittadini, ma stiamo parlando anche di un'esigenza chiave del sistema turistico e imprenditoriale dell'isola".

E davanti alla decisione di Air Italy di trasferire 50 tecnici dalla sede di Olbia a quella di Malpensa il ministro ritiene che "saremmo di fronte a una decisione inaccettabile". Secondo l'esponente del Governo, "vanno preservati i livelli occupazionali di una regione, come la Sardegna che peraltro ha già pagato duramente il conto della crisi. Con il collega Di Maio porremo grande attenzione rispetto alla vicenda e un tavolo di concertazione con le parti mi sembra abbastanza urgente - aggiunge - Peraltro la stessa azienda aveva assunto nel 2016 obblighi precisi rispetto al mantenimento delle attività nell'isola".

Per il futuro bando della continuità marittima tra i porti della Penisola e quelli della Sardegna occorre "puntare a ottenere più collegamenti, migliori tariffe, che oggi sono troppo alte, e una pianificazione delle tratte più a lungo termine, oltre il singolo semestre". E proprio oggi, alle 16 al ministero, il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru e l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, saranno a colloquio con il ministro per discutere di trasporti aerei e marittimi da e per l'Isola.