A Nurachi "DiVini Sapori e altre storie"

Un'antica casa Campidanese e una tavola imbandita per la rievocazione di una pausa di lavoro agricolo. Un pasto completo che diventa un'esperienza sensoriale e di condivisione. Il museo Peppetto Pau di Nurachi, paese di 1.800 abitanti nel Sinis, accoglie il 7 luglio dalle 19 "DiVini Sapori e altre storie". Una festa d'altri tempi, in un luogo identitario, con tanto di spuntino d'autore e dove i protagonisti sono i profumi e i sapori non omologati.

Dagli antipasti al dolce, vini e distillati, tutto racconta angoli dell'entroterra sardo con le eccellenze enologiche e agroalimentari del Sinis, Oristanese, Marmilla, Sarcidano, Montiferru, Linas. Aderiscono alla manifestazione ideata dalla Pro Loco con la collaborazione di Stefano Soi, dell'omonima azienda agricola di Nuragus, le cantine Contini di Cabras e della Vernaccia di Oristano, il riso Passiu di Oristano, i produttori di miele Fulvio Atzori e Riccardo Manca di Nurachi, affiancati dall'Agricola Soi di Nuragus, dalle Distillerie Lussurgesi di Santu Lussurgiu, dal panificio Porta di Gonnosfanadiga, e per chiudere in dolcezza, dai gelati artigianali di Fabrizio Fenu di Marrubiu.

Ognuno racconterà la propria storia. Per valorizzare questi prodotti, sono stati chiamati a interpretarli gli chef Davide Bonu di Cagliari e Alberto Sanna di Samassi. Saranno loro a creare i "DiVini Sapori" in un percorso degustativo tra piatti che esaltano la materia prima abbinati a vini pregiati. Una serata che darà vita, con lo spettacolo naturale del tramonto, a storie e racconti tra le suggestive note dell'orchestra jazz Trioxide. "Un momento di festa paesana dettata dai ritmi lenti - spiega Stefano Soi - dal buon mangiare, dal conversare nel segno della ospitalità e convivialità".