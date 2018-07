Riparte Festival Letteratura di viaggio

(ANSA) - CAGLIARI, 3 LUG - Riparte a Mandas e a Laconi il Festival di Letteratura di Viaggio D.H. Lawrence. Sedi della rassegna in programma dal 6 all'8 luglio, il Compendio culturale San Francesco, la stazione e il Complesso medioevale Sant'Antonio di Mandas, borgo dove lo scrittore britannico autore di "Sea and Sardinia" sostò alla locanda Lunetta dopo il viaggio sul treno a vapore, ma anche il parco Aymerich e l'omonimo Castello di Laconi.

Sul filo conduttore le migr/Azioni si confrontano ospiti come Francesco Abate, Bruno Arpaia, Josephine Sassu, Giacomo Mameli, Violetta Bellocchio, Maria Tiziana Putzolu Mura, Francesco Bachis, Mariangela Sedda, Patrizia Manduchi, Carlo Deffenu.

Il premio internazionale Lawrence andrà a Francesco Abate e al suo libro "Il torpedone dei trapiantati" e a Pino Argiolas, presidente associazione Prometeo A.I.T.F. Onlus Associazione Italiana Trapiantati di Organi.

In programma dalla mattina alla sera presentazioni di libri, reading, musica, mostre, gastronomia, tradizioni. Il Festival è organizzato in collaborazione con Associazione Enti Locali per le Attività culturali e di Spettacolo, coordinamento artistico di Giovanni Follesa.

L'11/a edizione del festival dà il via ad una rete di collaborazione tra i due Comuni nel segno dello sviluppo culturale e turistico. Altra novità importante sono le attività collaterali con il laboratorio per i piccoli lettori e un workshop di fotografia di viaggio. Il Festival sarà occasione per ripercorrere a bordo del Trenino Verde parte del tragitto compiuto dallo scrittore inglese nel gennaio del 1921. Il 6, alle 11.30, il taglio del nastro con le visite guidate ai musei.

Alle 16 a bordo del Trenino sulla tratta Mandas-Laconi sarà presentata la graphic novel dedicata ai ragazzi "La memoria delle tartarughe marine" di Simona Benni (Tunuè). (ANSA).