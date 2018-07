Gaza: a Cagliari nave della solidarietà

La nave Al Awda della missione Freedom Flotilla che andrà a Gaza a cercare di dare un aiuto e medicinali agli abitanti della striscia è ormeggiata a Cagliari.

In mezzo agli yacht si riconosce subito: non è nuovissima ed è tutta tappezzata dei colori della Palestina.

L'accoglienza del Comune di Cagliari e dei comitati locali è stata calorosissima. Con l'assessore della Cultura Paolo Frau che per i dodici protagonisti del viaggio nel Mediterraneo che poi toccherà Ajaccio, Napoli e Palermo ha usato parole di ringraziamento e incoraggiamento. "Bravi - ha detto - state facendo un'opera meritoria e importante. Da troppo tempo a Gaza sta succedendo qualcosa di insopportabile con una mancanza di rispetto per norme che valgono dappertutto tranne lì. Con una popolazione che ha difficoltà anche per utilizzare acqua ed energia. E che non si può muovere anche per esigenze sanitarie".

Una missione quasi impossibile. "La nave è mal messa - spiega Alberto Mari, attivista e marinaio, unico italiano dell'equipaggio - ma tanto in Israele ci sequestrano tutto. Che cosa portiamo? Noi stessi e un po' di medicinali: tutto alla luce del sole, questa nave viene sempre perquisita e riperquisita". Al di là del fatto che si riesca o no ad arrivare a Gaza l'importante è far passare il messaggio: "Vogliamo togliere l'embargo anche mediatico a una situazione che evidentemente non si conosce bene - ha detto - basterebbe andare per rendersi conto di come stanno le cose: due milioni (la metà minorenni) di persone che vivono in una prigione a cielo aperto e che avrebbero diritto al rispetto delle risoluzioni dell'Onu".

La Flotilla è arrivata a Cagliari domenica con 12 persone partite da Cadice. "Sono attivisti - spiega Mari - di tutte le età e di tutte le nazionalità". La flotta è composta da quattro imbarcazioni: oltre alla Al Awda ci sono Freedom, Mairead e Falestine. È salpata nei mesi scorsi da Norvegia e Svezia e ora punta verso la Palestina.