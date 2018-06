C.Smeralda: ecco la nuova Porto Cervo

Il lancio della nuova Porto Cervo è stato segnato da "The New Costa Smeralda Experience", dedicato dal management di Marriott Costa Smeralda a ospiti, giornalisti, blogger e influencer. Il "Caffè Sole", in piazzetta, da venerdì di sera è il ristorante "Nuna": lo chef Rafael Rodriguez fonde la sua identità e quella sarda. Cambia location il ristorante "La Pergola", che nella veranda dell'hotel Cervo addobbata dal flower designer Tonino Serra diventa "La Pergola in giardino".

Sbarca in Costa il "due stelle Michelin" Tonino Mellino, chef del "Quattro passi" di Nerano, nella Costiera Amalfitana. Il ristorante "Il Pescatore", sul lungomare, sotto la sua regia diventa "Quattro passi al Pescatore". E a proposito di astri nascenti della cucina internazionale, lo chef Lorenzo Malgeri, 32 anni, è stato protagonista all'inaugurazione del nuovo Beach Club del Cala di Volpe, reso magico dalla suggestiva performance del "White Circus", tra dj set e pole dance. Indimenticabile l'approdo di Novikov in Sardegna. Il più esclusivo marchio di cucina fusion asiatica ha preso alla Pergola, in piazzetta. La sua apertura è stata segnata dallo show per il taglio del tonno e piatti di qualità eccellente. Ma soprattutto, è stata impreziosita dal concerto di Albano, protagonista del weekend con una parata di personaggi famosi, da Renato Zero a Mario Biondi, da Malika Ayane a Jo Squillo, da Diletta Leotta a Bruno Vespa, per citare i volti più noti.

Taglio del nastro anche per "Spa my blend by Clarins", nuovo centro benessere del Romazzino. Clarins sceglie la Costa Smeralda per la sua ottava spa al mondo. Varo cinque nuove suite al Cala di Volpe. L'architetto francese Bruno Moinard, dopo sopralluoghi e studi approfonditi, ha scelto l'essenziale e i richiami identitari per una svolta significativa. Ma non è finita. Venerdì apre i battenti "Waterfront", nel lungomare di Porto Cervo, con i migliori brand internazionali, e a seguire toccherà al Nikki Beach.