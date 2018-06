Sicurezza con droni in spiagge Sassari

Non ci saranno solo i bagnini a rendere sicure le spiagge del Sassarese: a Platamona, Porto Ferro e negli altri arenili del Comune è partito il servizio "Litorali sicuri", che con agenti e droni della Polizia municipale vigilerà sui bagnanti e sul rispetto delle regole. Il servizio, attivato in collaborazione con la Protezione civile e con l'associazione Vosma, è stato presentato al Lido di Platamona dall'assessore alla Polizia municipale e Protezione civile Antonio Piu, dal comandante della Polizia municipale Gianni Serra, dalla responsabile della Protezione civile comunale Maria Luisa Masala e dal responsabile di Vosma Corrado Ughi.

La novità di questa estate è proprio l'utilizzo di droni, pilotati dagli agenti del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che sorvoleranno le spiagge e la costa, sia per aiutare a individuare persone in difficoltà in mare, sia per prevenire e scovare comportamenti illeciti. Gli agenti della Polizia locale saranno in servizio per tutta l'estate pattugliando le spiagge, con un'intensificazione della loro presenza nei fine settimana. Saranno distribuite anche brochure in cui il Comune spiega i servizi offerti per la sicurezza sull'arenile e il salvamento a mare, e quali sono i comportamenti consentiti e non sulla spiaggia.

In base alle prescrizioni emanate dalla Regione, è vietato ascoltare la musica a un volume che arrechi disturbo, giocare con pallone e racchettoni, occupare lo spazio di cinque metri dalla linea della battigia. Non è permesso il commercio abusivo e di merce contraffatta, la pesca da terra con attrezzi destinati alla balneazione, dall'alba al tramonto, e l'accensione di fuochi in assenza di autorizzazioni. Divieto assoluto di gettare mozziconi di sigaretta o altri rifiuti, e vietato portare via conchiglie e sabbia. Il soccorso a mare sarà garantito dai bagnini della Vosma, che presidieranno le spiagge di Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e Platamona.