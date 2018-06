Ballottaggi: affluenza in calo alle 12

E' in calo l'affluenza per i ballottaggi ad Assemini e Iglesias: i due comuni, con oltre i 15mila abitanti chiamati a votare per eleggere il sindaco al secondo turno. Nella prima rilevazione delle 12 alle 22 sezioni del centro che fa parte dei 17 Comuni della città metropolitana di Cagliari si è recato il 15,06% degli aventi diritto. Al primo turno, lo scorso 10 giugno, alla stessa ora, l'affluenza ai seggi era stata pari al 18,66%. Ad Iglesias, il calo più accentuato: si passa dal 21,43% del 10 giugno al 17,44% di oggi.

Chiusa la campagna elettorale oggi si sono aperti i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali negli unici due centri sardi, Assemini e Iglesias, che hanno più di 15mila abitanti.. Si potrà votare sino alle 23 in 22 sezioni ad Assemini e 32 ad Iglesias. Complessivamente sono chiamati alle urne quasi 47mila elettori (può votare anche chi non ha partecipato al primo turno), ma la vera incognita è l'astensionismo che ha toccato il 49,95% ad Assemini - un elettore su due non è andato a votare al primo turno - e il 41% ad Iglesias, dove l'affluenza è crollata di sette punti percentuali. Le operazioni di scrutinio si apriranno subito dopo la chiusura delle votazioni.

La sfida principale ad Assemini dove il centrodestra, con l'accordo Lega-Psd'Az stretto alle politiche, cercherà di sottrarre il Comune al Movimento Cinquestelle, che ha governato sino ad oggi. Alleati al governo nazionale e sfidanti nei territori: i pentastellati hanno chiuso in vantaggio il primo turno con il 44,9% dei consensi con la candidata Sabrina Licheri. Il centrodestra si è fermato invece poco oltre il 35% con l'aspirante sindaco Antonio Scano.

Ad Iglesias è avanti il centrosinistra con quasi il 41% delle preferenze per il candidato sindaco Mauro Usai, che ha incassato l'endorsement di uno dei candidati indipendenti, l'ex sindaco di Quartucciu e attuale direttore sanitario degli ospedali cittadini, Carlo Murru. Insegue, con un risultato al primo turno del 21%, Valentina Pistis dei Riformatori, per il centrodestra.