Masua:subacqueo muore durante immersione

Si è immerso questa mattina nelle acque davanti a Masua per un'immersione di pesca. Ma non è più ritornato a riva: i sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera lo hanno ritrovato privo di vita nel fondale intorno alle 17. La vittima della tragedia del mare è un 64enne di Iglesias, Alberto Palcick.

L'allarme era stato lanciato durante la mattinata. E immediatamente sono scattate le ricerche in acqua nella speranza di poterlo salvare. Nel pomeriggio è stata rinvenuta la sua attrezzatura. Poi, a poca distanza, i subacquei hanno trovato il 64enne adagiato sul fondale. Per lui non c'era però più niente da fare.