Il torneo di Risiko sbarca a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Sbarca in Sardegna, domenica 24 giugno il torneo del gioco di strategia da tavolo Risiko. Il Master Città di Cagliari è uno dei tornei nazionali che dà l'accesso diretto al vincitore per il campionato nazionale 2019 organizzato da Spin Master/Editrice Giochi. Appuntamento al Capo Norn in viale Monastir.

Il torneo è aperto a tutti, minorenni compresi. Dopo l'iscrizione al torneo e prima della partita iniziale è previsto un un briefing - a cura del RCU Cagliari che organizza il Master - che servirà per ripassare il regolamento. Sono attesi giocatori anche da oltre Tirreno. Il via alle sfide è previsto poco dopo le 10.