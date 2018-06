40 anni nella stessa officina, premiato

È entrato a lavorare nell'officina meccanica di Ireneo Carta a Sassari quando aveva 16 anni, nel 1978. Ed è ancora lì: quarant'anni nella stessa azienda che si occupa di vendita, assistenza, ricambi, noleggio delle macchine per movimento terra. Tra un anno o due andrà in pensione. Quasi un miracolo con i tempi che corrono: Corrado Demartis, sassarese, è stato premiato come lavoratore più "anziano" in Sardegna dall'Ebas, ente bilaterale artigianato Sardegna durante il convegno per celebrare i 25 anni dell'organismo che nell'isola assiste 3447 imprese. "Se confrontiamo - ha spiegato all'ANSA - la mia situazione con quella di chi cerca lavoro oggi, devo riconoscere di essere stato molto fortunato. Per le nuove generazioni trovare un'occupazione è sempre più difficile".

Durante l'incontro è stata premiata anche l'azienda che da subito ha sposato la filosofia dell'Ebas: la falegnameria di Cesare Coni e figli di Ales. Conti alla mano il titolare ha raccontato la sua esperienza: "Posso dimostrare di essere sempre stato sostenuto dall'Ebas - ha spiegato - e che l'iscrizione per me è stata assolutamente conveniente non solo sotto il profilo dell'assistenza, ma anche sotto quello squisitamente economico".

In termini di adesione tra tutte le regioni d'Italia, la Sardegna si piazza al tredicesimo posto con 3.447 aderenti (46,51%). La categoria più rappresentativa è il settore metalmeccanico. Fra le prestazioni erogate, il 60% delle aziende richiede contributi per la sicurezza sul lavoro (in particolare per le visite mediche). Altra prestazione richiesta è la formazione. Solo il 10% invece richiede i contributi previsti per chi assume dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. "L'obiettivo di questo evento è sicuramente celebrare i nostri 25 anni senza dimenticare che lo scopo è sempre quello di cercare di diffondere l'informazione", ha spiegato Simona Guttuso, direttore dell'Ebas, "e non ci riferiamo solo all'obbligo di iscrizione, ma soprattutto alle opportunità che hanno le aziende e i loro lavoratori di far parte del sistema della bilateralità artigiana".