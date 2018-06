Vela: Azzurra nella Zadar Royal cup

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Azzurra, portacolori dello Yacht club Costa Smeralda nella Classe Tp52, è in Croazia per la 2/a tappa del circuito 52 Super series. Le regate si concluderanno domenica. Sono 11 i Tp52 allineati sulla banchina del marina di Sukosan, pochi km a sud di Zara (Dalmazia), per il secondo evento della 52 Super series 2018, la Zadar Royal cup. Sono previsti cinque giorni di regate, tutte a bastone tra le boe, esclusa la costiera di circa 30 miglia tra le isole dell'arcipelago in programma per giovedì 21 giugno. La Royal cup è un trofeo challenge messo in palio per gli Ims 50 da Re Harald di Norvegia e attualmente contesa tra i Tp52, in una delle tappe della 52 Super series. Nel 2017 fu Azzurra ad alzare la Royal cup, a Miami, un motivo in più per fare bene a Zadar, dove l'obiettivo è colmare il distacco dai leader della classifica del campionato, guidati da Quantum racing e Platoon. Oltre ad Azzurra, campione in carica del circuito, è presente l'altra italiana Luna Rossa, sfidante della 36/a America's cup.