Preziosi e Villoresi a Notte dei Poeti

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - Debutta il 18 luglio al teatro romano di Nora Otello: dalla parte di Cassio, rilettura di uno dei capolavori di William Shakespeare, con Alessandro Preziosi.

È solo una delle quattro prime nazionali del 36/o Festival La Notte dei Poeti, sotto le insegne del Cedac, dal 13 al 29 luglio sul palcoscenico dell'antica città di Nora e a Pula.

Quattordici spettacoli in cartellone (tutti con inizio alle 20) fra teatro, musica e danza, per la storica kermesse nata con l'intento di valorizzare l'antico teatro di pietra della città fenicio-punica e poi romana. Tra le prime nazionali Pamela Villoresi e Danilo Rea, protagonisti di un concerto per voce recitante e pianoforte. Ancora, Francesco Mandelli dà voce al protagonista di Proprietà e atto di Will Eno, monologo sulla vita come esilio permanente. Elena Ledda che canta le melodie di Làntias, il nuovo album tra suoni e ritmi del Mediterraneo. Ma ci sarà anche l'anticipazione di Shakespeare's Breakdowns dello scrittore Vitaliano Trevisan, in scena con il contrabbassista Daniele Roccato.

"L'edizione 2018 è un viaggio fra le emozioni, con un focus sulle inquietudini del Novecento e sull'eterno gioco delle passioni fra attualità e mito", ha sottolineato la direttrice artistica Valeria Ciabattoni che ha presentato il cartellone alla presenza tra gli altri dell'assessora regionale al Turismo Barbara Argiolas, la sindaca di Pula Carla Medau e il presidente Cedac Antonio Cabiddu.

Apre le danze Le Relazioni Pericolose - tra matematica e letteratura di e con Piergiorgio Odifreddi e l'attrice Irene Ivaldi, indagine su tre eroine da romanzo: Alice di Lewis Carroll, Molly Bloom nell'Ulisse e Anna Karenina di Tolstoj.

Ancora, saranno protagonisti della scena Daniele Pecci, Daria Deflorian, Monica Demuru e Monica Piseddu, l'étoile Emanuela Bianchini.

Spettacoli e laboratori sono in programma anche nell'ex Municipio di Pula. (ANSA).