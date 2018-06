Vela: Marina vince "Coppa MariSardegna"

La Marina Militare, con una delle sue imbarcazioni, riporta a casa per la terza volta dal 2002, anno della sua istituzione, il trofeo velico challenge "Coppa MARISARDEGNA", nato dalla collaborazione tra il Comando supporto logistico Marina Militare Cagliari e la Lega Navale Italiana di Cagliari.

A vincere, tra le 41 imbarcazioni che hanno preso il via ieri all'altezza del "fanale verde" del Molo di Levante, in un percorso costiero di 18 miglia tra Capo Sant'Elia e Foxi, è stata l'imbarcazione Urania, J24 della Sezione velica di MariCagliari, prima all'arrivo in tempo compensato nella classe ORC, gruppo B, categoria Regata. Le precedenti vittorie del Trofeo, sempre da parte del J24 di MariCagliari, risalgono al 2011 e 2016.

Buon piazzamento anche per Scorpione - l'altra barca della Marina in gara, un Domino 39 (progetto Sciomachen) - che ha ottenuto un 8 posto in tempo compensato nella categoria Gran crociera, classe libera, gruppo C.

Nel corso della cerimonia di premiazione dei regatanti, sono stati premiati anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli - Nivola di Assemini, vincitori del Concorso nazionale di giornalismo ambientale.

A presiedere la cerimonia il comandante di MariCagliari e comandante di presidio per la Marina Militare in Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, alla presenza della vice prefetta di Cagliari Paola Dessì, dell'assessore alla pubblica istruzione, sport e politiche giovanili di Cagliari Yuri Marcialis, del presidente della Lega Navale Italiana di Cagliari Sergio Rossi, del presidente della locale Sezione velica MM, capitano di vascello Mirco Marchini, e delle massime autorità militari e civili del territorio.