Droga: sgomberate tre case a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Riqualificare la zona di Is Mirrionis, ed in particolare l'area della case parcheggio in via Timavo, per riconsegnarla alla collettività. Il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari Luca Mennitti lo aveva annunciato già nel maggio scorso dopo l'operazione "Grande fratello" che aveva fatto finire in manette 14 persone responsabili di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. "Bisogna riappropriarsi della legalità e frenare lo spaccio di droga - aveva detto - ci siamo trovati davanti una situazione di degrado con gravi carenze igieniche, locali in cui veniva accumulata spazzatura, altri senz'acqua.

Una situazione al limite, che facilita lo sviluppo di attività criminali".

E oggi i militari della Compagnia di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, sono andati a sgomberare tre degli appartamenti occupati abusivamente. All'operazione di questa mattina hanno preso parte le Stazioni dipendenti dalla Compagnia e i vigili urbani.

I tre alloggi erano occupati da persone che, dopo l'operazione del maggio scorso, erano destinatarie di tre provvedimenti, uno in carcere e due ai domiciliari. I tre appartamenti erano stati occupati senza alcun titolo. Adesso saranno riconsegnati al Comune che poi li affiderà agli aventi diritto. (ANSA).