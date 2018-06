Ateneo Cagliari e aziende per crescere

Università e imprese insieme per promuovere crescita e sviluppo. Ritorna "UniCA & Imprese", la manifestazione dedicata all'incontro-scambio reciproco tra ricercatori dell'Ateneo e le aziende: la quarta edizione è in programma venerdì 22 giugno, a partire dalle 15.30, ed è organizzata in partnership con Confindustria Sardegna.

Come dimostrano gli anni passati, turismo, agroalimentare e aerospazio sono i settori sui quali chi fa impresa si rapporta con maggiore frequenza con il mondo accademico, rappresentando le proprie esigenze sul mercato del lavoro. I lavori del 22 giugno si apriranno infatti con un panel di presentazione di alcuni esempi di progetti avviati tra i due soggetti in campo.

Tra gli altri, il percorso di una piccola azienda che produce pane carasau, cresciuta grazie a un progetto avviato con il dipartimento di ingegneria meccanica per l'automazione dei procedimenti di confezionamento del prodotto.

Per l'Ateneo sarà operativo il Crea (Centro servizi di ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità) - che ospita l'iniziativa in via Ospedale 121 - e la Direzione per la ricerca e il territorio dell'Università. Le aziende "nuove" potranno aderire ai progetti illustrati venerdì attraverso il sistema della "porta aperta".

Sinora sono arrivate 100 adesioni, negli anni scorsi sono state 400 in tutto. "L'obiettivo - ha spiegato oggi la rettrice Maria Del Zompo - è quello di migliorare il rapporto tra noi e e il mondo dell'impresa, nella dimensione di uno scambio-motore di crescita fondamentale per la società sarda, tra due mondi che hanno bisogno l'uno dell'altro per migliorare".

"O stiamo assieme o perdiamo - ha detto infatti il presidente regionale di Confindustria Alberto Scanu - il filo rosso al quale oggi l'università di Cagliari è molto attenta è il digitale". "Senza l'Ateneo e il suo forte contributo a livello di innovazione - ha concluso - questa regione ha poche possibilità di farcela".