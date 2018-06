Imprenditore nei guai, 1,5mln evasi

Quasi 1milione e mezzo di ricavi non dichiarati, circa 147mila euro di Iva non versata e 10mila euro di ritenute non versate. Sono i numeri di un blitz durante il quale i finanziarie della tenenza di Tempio Pausania hanno scoperto un'evasore totale. Si tratta del titolare di una ditta individuale gallurese che opera nel settore edile.

L'attività ispettiva si è concentrata nel periodo d'imposta che va dal 2013 al 2017. La verifica fiscale è stata eseguita con l'ausilio delle banche dati da parte delle fiamme gialle. Al termine del controllo, il titolare della ditta è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.