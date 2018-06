Aerei: Cna, sistema Sardegna competitivo

Il sistema aeroportuale della Sardegna continua ad essere competitivo rispetto ai principali concorrenti nel Mediterraneo. Per arrivare in Sardegna a cavallo della settimana di ferragosto dai principali scali d'Europa una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, spende complessivamente 925 euro tra andata e ritorno: circa 100 euro in meno rispetto al 2017 (-15%). Decisamente meno di un viaggio in Corsica (1.045 euro), in Croazia (1.239) o in Sicilia (1.430), ma un viaggio più caro rispetto alle Baleari (raggiungibili con soli 511 euro) e alla regione portoghese dell'Algarve (875 euro): l'Isola è al terzo posto come destinazione più economica tra le otto regioni considerate. E prezzi giù nei voli con il Regno Unito (-200 euro) e la Germania (-166 euro). Lo sostiene la Cna che presenta un report sulla base di simulazioni di prenotazione.

Secondo l'associazione "l'isola perde terreno rispetto ai competitor per l'offerta delle combinazioni di volo e l'alto costo dell'autonoleggio". Ma, secondo Cna, "nonostante la situazione non sia migliorata rispetto al 2017", la Sardegna è ancora facilmente raggiungibile in termini di durata complessiva del viaggio, anche per la buona presenza di voli diretti a costi competitivi da e verso i principali aeroporti europei (specialmente nello scalo di Olbia). La Sardegna non riesce però ancora a sfruttare a pieno la sua posizione strategica facendo un salto di qualità per attrarre il crescente numero di turisti internazionali diretti nelle località del Mediterraneo.

"Alla luce del buon livello dei nostri collegamenti - dicono Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA Sardegna - per far crescere ulteriormente il settore aeroportuale, quindi il flusso dei turisti stranieri, appare sempre più strategico puntare sulla diversificazione dell'offerta e sullo sviluppo del trasporto interno, non solo in termini di collegamenti da e verso gli aeroporti dell'Isola".