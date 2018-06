Teatro: La Vetreria, paesaggio teatrale

Intrecci di fantasia tra installazioni e laboratori e la magia del teatro. Ritorna dal 15 giugno al 13 luglio alla Vetreria di Pirri Capitani Coraggiosi d'Estate. Cinque date per portare sul palcoscenico all'aperto e altri spazi storie di animali fantastici, marinai, pietre sonore che si trasformano in spighe e pane, opere di Klee che dialogano con musica e racconti, "favole" moderne per far divertire e riflettere.

Per cinque venerdì sera, dalle 19, sono in programma spettacoli, laboratori curati da Cemea, la realizzazione di una installazione "Piccoli paesaggi sensibili" a cura dell'associazione Cultarch - Architettura e Cultura" e giochi, per stimolare le doti creative dei più piccoli. Alle 21:30 poi si accendono le luci di scena per lasciar spazio agli spettacoli. La rassegna, sotto le insegne del Cada Die Teatro, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, propone il 22 giugno una prima nazionale: Il Paese dei Quadrati Magici di Gimmi Basilotta e Alessandro Lay, coproduzione Cada Die Teatro-Melarancio, per una pièce che si sviluppa tra arte visiva con le opere di Paul Klee, musica e racconto.

In prima regionale sarà presentato il 13 luglio Musica per Ciarlatani Ballerine & Tabarin dei toscani Catalyst e Camillocromo. Uno scoppiettante spettacolo-concerto costruito tra atmosfere retro e suggestioni circensi. Si parte con un classico del teatro per ragazzi, 'Chisciotte Fenicottero', il più votato dai bambini a Padova nel 2009. Ideato e scritto assieme a Bruno Tognolini vede in scena Alessandro Mascia, Mauro Mou, Silvestro Ziccardi e Giorgio Del Rio.

Il 29 giugno ritorna l'amatissimo Gufo Rosmarino, di Giancarlo Biffi, storia d'amicizia e amore fraterno e un'altra produzione Cada die il 6 luglio con l'omaggio a Pinuccio Sciola: 'Le Magiche Pietre', in scena Pierpaolo Piludu e Mauro Mou che firma anche la regia e musiche di Arrogalla (Franciscu Medda). La rassegna è inserita nella nuova edizione di CagliariPaesaggio, promossa dal Comune di Cagliari. "Un programma di alta qualità", ha sottolineato l'assessore comunale della Cultura, Paolo Frau, che ha messo in rilievo "l'importanza di un presidio culturale in un'area della città altrimenti trascurata e di un cartellone pensato per una fascia bassa della popolazione".