Comunali: seggi aperti in 38 centri

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Sono stati aperti regolarmente alle ore 7 i seggi nei 38 Comuni della Sardegna al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Sono chiamati alle urne circa 132mila sardi. I seggi rimarranno aperti fino alle 23.

Occhi puntati, in particolare, su Iglesias e Assemini, gli unici due Comuni con più di 15mila abitanti in cui è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, fissato per domenica 24 giugno.

Si sarebbero dovuti recare alle urne anche i residenti di Austis, Ortueri e Sarule nel Nuorese, Magomadas nell'Oristanese e Putifigari, in provincia di Sassari, ma nessuno se l'è sentita di presentare liste e così sono arrivati i commissari nominati dalla Regione. In altre 18 realtà, invece, è in corsa una sola lista.

Sono 73 gli aspiranti sindaci e circa 1.300 candidati consiglieri. Nei 18 Comuni dove è presente una sola lista agli aspiranti primi cittadini basterà raggiungere il 50% dei voti per conquistare la vittoria.