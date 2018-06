Dallo spazio il lavoro del futuro

Il lavoro del futuro può arrivare anche dallo spazio. Le antenne rivolte verso il cielo come il Sardinia Radio Telescope (Srt) di San Basilio, in provincia di Cagliari, captano segnali e informazioni. Ma fanno anche parte di un sistema che sta già convincendo i grandi investitori mondiali a scommettere i propri fondi tra le stelle. Perché in realtà lo sviluppo della telecomunicazione dei cellulari in tasca di tutti passa per i satelliti.

Ma non solo. "Lo spazio produce una immensa quantità di dati, ogni giorno - ha detto il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) Roberto Battiston - e sono informazioni anche relative alla terra, importantissime per tutti: ora si tratta di sviluppare il sistema di estrazione di questi dati. Questo settore e la new space economy sono in grado di incidere su economia e occupazione".

Il tema è stato affrontato in un incontro dal titolo "Sardegna regione spaziale", organizzato da Airpress in collaborazione con Vitrociset, azienda italiana leader nei servizi per l'ICT. Presenti anche il vicepresidente della Regione Sardegna, Raffaele Paci, il presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), Nicolò D'Amico, e l'amministratore delegato di Vitrociset, Paolo Solferino.

Massimo Vanzi dell'università di Cagliari ha annunciato la prossima apertura di un master in ottica per applicazioni spaziali. Il suggerimento è arrivato dall'Esa, ente spaziale europeo. "La Sardegna - ha detto Paci - è ormai un punto di riferimento mondiale". E se Lula, paese del Nuorese, si candida a ospitare un laboratorio di ricerca internazionale sulle onde gravitazionali SarGrav da un miliardo di euro, "nei prossimi anni - ha annunciato Battiston - grazie a un accordo anche con Mise e Regione in Sardegna aprirà vicino a Villaputzu (Cagliari, ndr) un insediamento che sarà centro di sviluppo di materiale per lo spazio e test aerospaziali".