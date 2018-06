Cagliari,Conti responsabile area tecnica

(ANSA) - CAGLIARI, 8 GIU - Un nuovo importante incarico per l'ex giocatore rossoblù Daniele Conti, in campo con la maglia del Cagliari dal 1999 al 2015: da oggi diventa il nuovo responsabile dell'area tecnica della società sarda per le prossime tre stagioni.

Dopo l'esperienza maturata in qualità di coordinatore tecnico del settore giovanile e quindi quella realizzata all'interno della squadra dello scouting, durante le quali ha potuto accrescere il suo bagaglio di conoscenze nella gestione del vivaio e nella scoperta di nuovi talenti, ora Conti coadiuverà il direttore sportivo Marcello Carli nella responsabilità dell'area tecnica del club.